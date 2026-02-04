Участник СВО спас боевого товарища с помощью ковра
Историю трёх боевых товарищей — Алги, Выключателя и Аллигатора, которые служат на Красноармейском направлении опубликовал RT.
Вместе они на фронте с 2023 года. Ранее участвовали в отражении наступления ВСУ в Запорожской области, а сейчас прикрывают действия российской армии на этом участке.
Все трое проходят службу в огнемётной роте 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Подразделение выполняет задачи в составе группировки войск «Центр».
Как рассказал спецкору RT Александру Пискунову Алга, он кадровый офицер. В юности мечтал стать военным медиком, однако в итоге окончил академию войск РХБЗ. Выключатель и Аллигатор — контрактники, участвуют в СВО с 2022 года. Прошли бои за Попасную, а в 2023-м, по их словам, отражали контрнаступление ВСУ в районе Новомайского.
В видео в Telegram-канале RT Выключатель вспоминает эпизод в Попасной. Тогда он помогал эвакуировать раненого сослуживца, используя ковёр. По его словам, группу атаковали из РПГ, и бойцов завалило обломками стены. Алга также поведал о случае у Шахтёрского, когда Аллигатор бросился к горящей БМП, чтобы успеть вытащить боекомплект до возможного взрыва.
Читайте также: