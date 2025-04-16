В Подмосковье за сутки потушили четыре пала сухой травы

Видео: пресс-служба Мособлпожспаса
Подмосковные пожарные за сутки ликвидировали в регионе четыре пала сухой травы. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.
«У деревни Караваево муниципального округа Луховицы горело поле. Очевидцы позвонили в службу экстренных вызовов 112, и на место направили дежурный караул пожарно-спасательной части. Огнеборцы с помощью ранцевых огнетушителей ликвидировали возгорание на площади 900 кв. м. Им удалось не подпустить огонь к жилым строениям», – рассказали в ведомстве.В муниципальном округе Лотошинском сухая трава воспламенилась в районе населённых пунктов Коноплёво, Плетенинское и Шубино. Суммарная площадь горения превысила 1,5 тыс. «квадратов». Огнеборцы в кратчайшие сроки потушили траву, предотвратив дальнейшее распространение пожара.
Работники Мособлпожспаса напомнили, что пал травы запрещён, а возгорания сухой травы опасны. Подобные пожары распространяются крайне быстро, и остановить их сложно. При сильном ветре фронт огня может перемещаться со скоростью до 25-30 км/час. Поэтому поджигание травы несёт риск для жизни и имущества всех, кто окажется на пути огня.
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Лора Луганская