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В Подмосковье за сутки потушили четыре пала сухой травы

Видео: пресс-служба Мособлпожспаса

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Подмосковные пожарные за сутки ликвидировали в регионе четыре пала сухой травы. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.
«У деревни Караваево муниципального округа Луховицы горело поле. Очевидцы позвонили в службу экстренных вызовов 112, и на место направили дежурный караул пожарно-спасательной части. Огнеборцы с помощью ранцевых огнетушителей ликвидировали возгорание на площади 900 кв. м. Им удалось не подпустить огонь к жилым строениям», – рассказали в ведомстве.
В муниципальном округе Лотошинском сухая трава воспламенилась в районе населённых пунктов Коноплёво, Плетенинское и Шубино. Суммарная площадь горения превысила 1,5 тыс. «квадратов». Огнеборцы в кратчайшие сроки потушили траву, предотвратив дальнейшее распространение пожара.

Работники Мособлпожспаса напомнили, что пал травы запрещён, а возгорания сухой травы опасны. Подобные пожары распространяются крайне быстро, и остановить их сложно. При сильном ветре фронт огня может перемещаться со скоростью до 25-30 км/час. Поэтому поджигание травы несёт риск для жизни и имущества всех, кто окажется на пути огня.

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У жителя Мытищ нашли нелегальный арсенал с огнестрелом и патронами
16 апреля 2025, 18:30

Фото: istockphoto.com/Michal Oska

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали 41-летнего жителя Мытищ по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В частном доме мужчины в деревне Грибки округа Мытищи правоохранители обнаружили более 260 патронов различного калибра и предметы, конструктивно схожие с пистолетом-пулемётом и пистолетом, а также различные оружейные детали», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что часть патронов пригодна для стрельбы, а пистолет и пистолет-пулемёт — охолощённые, при этом в их конструкцию самодельным способом внесены изменения, и из обоих стволов можно стрелять.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

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В Подмосковье за три месяца оформили 2320 объектов по «гаражной амнистии»
16 апреля 2025, 18:13

Фото: пресс-служба Минимущества МО

2320 объектов недвижимости зарегистрировали в Московской области по «гаражной амнистии» за первый квартал 2025 года, информацию об этом пресс-служба подмосковного Минимущества разместила в соцсетях ведомства.
«С января по март текущего года по «гаражной амнистии» было зарегистрировано 2320 объектов недвижимости, в том числе 730 гаражей и 1590 земельных участков, общая площадь которых составила более 45,5 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.
Глава министерства Тихон Фирсов напомнил, что «гаражная амнистия» длится уже три с половиной года. За это время в Московской области по упрощённой схеме было оформлено 27,3 тыс. объектов — свыше 8,5 тыс. гаражей и 17,7 тыс. участков общей площадью 471,7 тыс. кв. м.

«Гаражная амнистия» будет действовать до 1 сентября 2026 года.

Министерство имущественных отношений Московской области регулярно размещает актуальную информацию, касающуюся оформления, продажи, использования и передачи подмосковных земельных участков и объектов недвижимости, на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» и в Telegram-канале «Всему земля МО».

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ВК «Заречье-Одинцово» сравнял счёт в серии за бронзу чемпионата России
16 апреля 2025, 17:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» сравнял счёт в серии с питерской «Ленинградкой» в матчах за бронзовые медали чемпионата России среди женских команд. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Перед игрой состоялось чествование команды «Заречье-Одинцово», выигравшей Кубок России по снежному волейболу. Подопечных Натальи Урядовой поздравили министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов, депутат Госдумы Сергей Колунов и глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

В четвертом матче серии подмосковный клуб снова обыграл «Ленинградку» со счетом 3:1. Как и в прошлой домашней игре, «Заречье-Одинцово» уступило в первой партии, но потом победил в трёх подряд — 20:25, 25:14, 32:30, 25:21.
«Третья партия была очень сложная. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Это придало нам силы, и мы выиграли такую важную партию, а как итог — и весь матч. Все решится в Санкт-Петербургею Уверен, что мы покажем такую же уверенную игру и завоюем бронзу чемпионата», - сказал после игры старший тренер ВК «Заречье-Одинцово» Алексей Гатин.
Игры женской волейбольной Суперлиги проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Решающая встреча состоится 19 апреля в северной столице.

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Свыше 100 жителей Раменского провели уборку в лесном массиве «Геофизика»
16 апреля 2025, 17:41

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Более 100 студентов и волонтёров приняли участие в традиционном молодёжном субботнике по уборке лесополосы «Геофизика» в Раменском. Они очистили территорию от более чем 1 тыс. кг мусора, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«К уборке подключились порядка 100 человек – студенты местных учебных заведений, волонтёры и неравнодушные горожане. Совместными усилиями участники собрали свыше 1 тыс. килограммов мусора. Организаторы субботника призвали жителей и гостей Раменского бережно относиться к природе, следить за чистотой зелёных зон», – сказали в администрации.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Участники субботника поблагодарили МБУ «Содержание и благоустройство» Раменского округа за помощь в его проведении.

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Ветераны СВО в Подмосковье могут бесплатно получить профессию водителя автобуса
16 апреля 2025, 17:36

Фото: istockphoto.com/Igor Vershinsky

Программа профессиональной переподготовки ветеранов специальной военной операции реализуется в Московской области, её участники могут бесплатно обучиться вождению автобусов и получить права категории D, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Программу реализует компания-перевозчик «Мострансавто». Переобучение могут пройти люди старше 21 года, имеющие водительские права категорий В или С. Обучение полностью оплачивается компанией и проводится в аккредитованных автошколах, расположенных в Раменском, Люберцах, Подольске, Коломне, Химках, Истре, Долгопрудном, Королёве, Ногинске и Балашихе.

Учебный курс длится 2-2,5 месяца, в это время участнику программы положена стипендия в размере 22 тысяч 440 рублей на весь период обучения. Получившие права категории D смогут стать водителями автобусов в Подмосковье.

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