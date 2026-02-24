Подмосковные спасатели вызволили запертую внуком на балконе замёрзшую бабушку
Трёхлетний малыш случайно запер бабушку на балконе в посёлке Мишеронский муниципального округа Шатура. Замёрзшую женщину пришлось вызволять спасателям, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
Местная жительница вышла развесить белье в лёгкой одежде, а внук в это время повернул ручку двери. Малыш попытался помочь бабушке, но у него ничего не вышло. В итоге женщину услышала соседка, которая позвонила по номеру экстренной службы 112.
Прибыв на вызов, работники Мособлпожспаса вскрыли входную дверь. Попав в квартиру, они открыли балкон и впустили пенсионерку домой.
Малыш всё это время спокойно ждал развязки, а бабушка, хотя и успела замерзнуть, чувствовала себя нормально. Медицинская помощь ей не потребовалась.
