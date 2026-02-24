Подмосковные спасатели вызволили запертую внуком на балконе замёрзшую бабушку

24 февраля 2026, 17:07

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Трёхлетний малыш случайно запер бабушку на балконе в посёлке Мишеронский муниципального округа Шатура. Замёрзшую женщину пришлось вызволять спасателям, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.