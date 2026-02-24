Достижения.рф

В столичном регионе за выходные от снега расчистили 9,2 тыс. км ж/д путей

Уборка снега на Московской железной дороге ведётся круглосуточно. В период с 21 по 23 февраля там расчистили около 9 200 километров путей. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.



В работах участвовали 5 300 человек, были задействованы свыше 100 спецмашин: снегоочистительных, снегоуборочных и пневмообдувочных.

«В результате за три выходных дня железнодорожники вывезли 441,6 тыс. кубометров снега», — говорится в сообщении.
Сегодня интенсивная уборка снега продолжается. На маршруты вывели 113 единиц снегоуборочной техники. Кроме того, пути и платформы расчищают свыше пяти тысяч человек. Все работы координирует специальный штаб.
