В столичном регионе за выходные от снега расчистили 9,2 тыс. км ж/д путей

24 февраля 2026, 17:11

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Уборка снега на Московской железной дороге ведётся круглосуточно. В период с 21 по 23 февраля там расчистили около 9 200 километров путей. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





В работах участвовали 5 300 человек, были задействованы свыше 100 спецмашин: снегоочистительных, снегоуборочных и пневмообдувочных.





«В результате за три выходных дня железнодорожники вывезли 441,6 тыс. кубометров снега», — говорится в сообщении.