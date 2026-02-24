В Мособлтепле усилили контроль качества воды на котельных

24 февраля 2026, 17:07

Фото: пресс-служба Министерства энергетики Московской области

В компании «Мособлтепло» по графику проверяют качество воды, которая поступает в котельные. Специалисты следят за показателями, чтобы оборудование работало без сбоев, трубы не покрывались накипью, а тепло в дома поступало без перебоев. Об этом сообщили в Минэнерго Московской области.





Инженеры-химики регулярно берут пробы воды и проводят анализы. Жесткость проверяют каждый день, щелочность — раз в неделю, содержание железа — раз в месяц. Такой подход помогает вовремя заметить отклонения и быстро устранить проблему.



В Можайском округе контроль ведут на всех 59 котельных. На крупнейших объектах — котельной МПК и котельной № 40 — аппаратчики исследуют воду каждые два часа.



Фото: пресс-служба Министерства энергетики Московской области

«Все процессы на котельных управляются автоматикой и дублируются персоналом. Это значит, что чем холоднее на улице, тем выше температуру подают в жилые дома и социальные объекты», — отмечает глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев.