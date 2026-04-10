Подмосковные единороссы провели мероприятия к юбилею первого полёта в космос

10 апреля 2026, 19:07

оригинал Фото: пресс-служба центра «Авангард»

Подмосковная «Единая Россия» провела в регионе к 65-летию полёта Юрия Гагарина в космос фестивали, выставки, мастер-классы и квесты. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения партии.





В музеях открылись тематические экспозиции, а работников космических предприятий на проходных в канун профессионального праздника ждали цветы от активистов «Молодой Гвардии Единой России».



Герой России, лётчик-космонавт Елена Серова встретилась с курсантами центра «Авангард». Там открыли мурал, посвящённый первой женщине-космонавту Валентине Терешковой.

«Наши дети должны помнить, что они – внуки тех самых первооткрывателей, которые прокладывали всему человечеству дорогу в неизведанное пространство. И когда я вижу на встречах горящие глаза детей, понимаю, что мы работаем не зря. Они спрашивают, как попасть в профессию. Видно, что наша молодёжь стремится к звездам, – возможно, и потому, что в школы вернули астрономию. В своё время это был мой любимый предмет, до сих пор храню учебник за 11-й класс», – рассказала космонавт.

Елена Серова (справа) (Фото: пресс-служба центра «Авангард»)

«Кружки робототехники, профильные технические классы в школах и колледжах, встречи с космонавтами, патриотическая работа – всё это даёт результат. Помню, мы на МКС проводили эксперименты по разработке новых видов полимерных материалов, предложенные школьниками. Результаты затем стали применять уже на Земле», – рассказала Елена Серова.

«Полетела бы я на орбиту снова? Да! Побывав однажды в космосе, потом непременно хочешь туда вернуться. Наша планета из иллюминатора очень большая и красивая», – сказала космонавт.

Елена Серова (Фото: пресс-служба центра «Авангард»)

«Каждый, кто сегодня заходит на проходную космического предприятия, не просто делает свою работу. Он приближает следующий запуск, новую экспедицию. Хочу сказать им спасибо за то, что они делают космос ближе», – отметила руководитель «Молодой Гвардии» в Подмосковье Диана Алумянц.

Александр Легков (Фото: пресс-служба Технологического университета им. А.А. Леонова)

«Мы видим интерес и потенциал ребят. Наша задача – поддерживать их, направлять и давать возможность реализовать себя. Важно, чтобы каждый понимал: невозможное возможно, если есть желание и готовность работать», – уверен Легков.