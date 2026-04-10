Подмосковные единороссы провели мероприятия к юбилею первого полёта в космос
Подмосковная «Единая Россия» провела в регионе к 65-летию полёта Юрия Гагарина в космос фестивали, выставки, мастер-классы и квесты. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения партии.
В музеях открылись тематические экспозиции, а работников космических предприятий на проходных в канун профессионального праздника ждали цветы от активистов «Молодой Гвардии Единой России».
Герой России, лётчик-космонавт Елена Серова встретилась с курсантами центра «Авангард». Там открыли мурал, посвящённый первой женщине-космонавту Валентине Терешковой.
«Наши дети должны помнить, что они – внуки тех самых первооткрывателей, которые прокладывали всему человечеству дорогу в неизведанное пространство. И когда я вижу на встречах горящие глаза детей, понимаю, что мы работаем не зря. Они спрашивают, как попасть в профессию. Видно, что наша молодёжь стремится к звездам, – возможно, и потому, что в школы вернули астрономию. В своё время это был мой любимый предмет, до сих пор храню учебник за 11-й класс», – рассказала космонавт.
По мнению Серовой, во многом именно благодаря инициативам «Единой России» поддерживается интерес школьников и молодёжи к космической отрасли.
«Кружки робототехники, профильные технические классы в школах и колледжах, встречи с космонавтами, патриотическая работа – всё это даёт результат. Помню, мы на МКС проводили эксперименты по разработке новых видов полимерных материалов, предложенные школьниками. Результаты затем стали применять уже на Земле», – рассказала Елена Серова.Сейчас она работает советником губернатора Московской области, ведёт социальную работу, помогает бойцам на передовой, новым регионам, но признаётся, что скучает по космосу.
«Полетела бы я на орбиту снова? Да! Побывав однажды в космосе, потом непременно хочешь туда вернуться. Наша планета из иллюминатора очень большая и красивая», – сказала космонавт.
Студент Технологического университета им. А.А. Леонова Андрей Морусак изучает ракетные двигатели и занимается общественной деятельностью. Он активист МГЕР, помогает организовывать встречи с ветеранами космической отрасли, вовлекать молодёжь в научно-техническое творчество.
Вместе с другими молодогвардейцами в канун профессионального праздника Андрей поздравил работников космических предприятий.
«Каждый, кто сегодня заходит на проходную космического предприятия, не просто делает свою работу. Он приближает следующий запуск, новую экспедицию. Хочу сказать им спасибо за то, что они делают космос ближе», – отметила руководитель «Молодой Гвардии» в Подмосковье Диана Алумянц.
В Королёве к празднику организовали фестиваль «Вселенная Леонова». Открыл его депутат Мособлдумы от «Единой России», один из самых титулованных лыжников мира Александр Легков.
«Мы видим интерес и потенциал ребят. Наша задача – поддерживать их, направлять и давать возможность реализовать себя. Важно, чтобы каждый понимал: невозможное возможно, если есть желание и готовность работать», – уверен Легков.
Участники фестиваля познакомились с новинками беспилотных систем, радиоэлектроники и космических технологий.