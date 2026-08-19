«Недобрали»: В «Ахмате» объяснили, почему команда верит в позитивный результат
Спортивный директор «Ахмата» Газзаев оценил игру команды в сезоне
Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне РПЛ и дал оценку её игре.
В беседе с Metaratings.ru Газзаев отметил, что на старте сезона клуб ожидал трудностей из-за непростого календаря. В числе серьёзных соперников он назвал «Локомотив», «Спартак» и «Краснодар».
«Выезды в Воронеж тоже всегда даются непросто. Но где-то мы недобрали очки. В будущее смотрим с оптимизмом. Упаднических настроений нет. Мы видим игру, которая даёт нам возможность надеяться на более позитивный результат. Всё будет в порядке», — подчеркнул директор.После четырёх туров «Ахмат» с двумя очками занимает 13-е место в турнирной таблице. 22 августа на стадионе «Ахмат-Арена» грозненцы встретятся с «Ростовом», стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.