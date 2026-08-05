Футболист Цветков: «Спартак» не сможет конкурировать с «Зенитом» в РПЛ
Экс‑футболист «Зенита» Валерий Цветков в интервью Metaratings.ru высказал мнение о расстановке сил в нынешнем сезоне РПЛ. По его словам, «Спартак» вряд ли сможет побороться с «сине‑бело‑голубыми» за лидерство.
Цветков отметил впечатляющее начало сезона у «Зенита», но призвал команду не терять концентрацию. Как утверждает эксперт, за подъёмом нередко следует спад. В качестве основного соперника петербуржцев он назвал «Краснодар», особо подчеркнув важность формы нападающего Кордобы — если тот восстановится, команде будет намного проще бороться за первое место.
Относительно «Спартака» бывший футболист высказался скептически. По его мнению, нынешний эмоциональный подъём не позволит клубу претендовать на первое место. Цветков связал нестабильность «красно‑белых» с частой сменой тренеров.
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