Спортсмены из Московской области завоевали два золотых титула на чемпионате России по гольфу

09 августа 2026, 11:59

Алиса Молоканова и Давид Нагиев стали чемпионами России по гольфу в 2026 году

Алиса Молоканова и Давид Нагиев (Фото: пресс-служба Ассоциации гольфа России)

В Республике Татарстан завершился XXXV чемпионат России по гольфу 2026 года. Соревнования прошли на поле гольф-клуба «Ак Барс», а победителями в мужском и женском зачетах стали Давид Нагиев и Алиса Молоканова. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации гольфа России.