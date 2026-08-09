Спортсмены из Московской области завоевали два золотых титула на чемпионате России по гольфу
В Республике Татарстан завершился XXXV чемпионат России по гольфу 2026 года. Соревнования прошли на поле гольф-клуба «Ак Барс», а победителями в мужском и женском зачетах стали Давид Нагиев и Алиса Молоканова. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации гольфа России.
Для Нагиева это уже второй чемпионский титул в карьере. Молоканова же провела турнир особенно ярко и по ходу соревнований установила сразу несколько рекордов чемпионата и региона.
В первом раунде Алиса прошла поле со счетом −9, установив рекорд поля «Ак Барс». Кроме того, этот результат стал лучшим счетом за один раунд в истории чемпионата России. По итогам всех четырех дней спортсменка завершила турнир с результатом −20, установив новый рекорд итогового счета соревнований.
Всего на старт чемпионата вышли 120 гольфистов из 12 регионов России. Среди участников были представители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Самарской, Тверской, Свердловской и Челябинской областей, Татарстана и Марий Эл, а также Краснодарского и Красноярского краев.
По итогам турнира на пьедестале оказались представители сразу трех регионов — Московской области, Санкт-Петербурга и Республики Татарстан. Мособласть стала главным триумфатором соревнований: помимо двух золотых медалей, ее представители завоевали серебро и бронзу.
Вице-президент Ассоциации гольфа России Марина Минина отметила, что для Московской области чемпионат стал особенно успешным. Серебряную медаль для Санкт-Петербурга завоевала Василиса Меринова, а бронза у мужчин досталась гольф-про клуба «Ак Барс» Анвару Ахметову — эта медаль стала долгожданной наградой для Татарстана.
Юбилейный чемпионат также запомнился участием юных спортсменов из республиканской спортивной школы. Они приняли участие в церемониях открытия и закрытия турнира, а также работали кедди на протяжении всех четырех дней соревнований.
Организаторами чемпионата выступили Ассоциация гольфа России при поддержке Министерства спорта РФ, Ассоциация гольфа Республики Татарстан и гольф-клуб «Ак Барс». Призовой фонд соревнований в этом году составил 5 миллионов рублей.
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