Нейрохирурги Долгопрудного избавили москвича от нестерпимой боли в позвоночнике

18 августа 2025, 11:20

Нейрохирурги Долгопрудненской больницы прооперировали москвича с грыжей межпозвоночного диска. Об этом сообщили в лечебном заведении.





Выраженный болевой синдром заставил 54-летнего мужчину обратился за консультацией к нейрохирургу стационара Данилу Чёлушкину. Пациент жаловался на мучавшую его нескольких недель боль в шее, которая, по его словам, отдавала в правую руку, «будто воткнули кол».



Параллельно по месту жительства в Москве пациент подал заявление на получение квоты на операцию.



Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника показала наличие крупной грыжи межпозвонкового диска. Мужчине предложили не ждать квоты, а провести хирургическое вмешательство в Долгопрудненской больнице. Он прошёл необходимые обследования и был госпитализирован



«Нейрохирурги выполнили микрохирургическую декомпрессию позвоночного канала на уровне шестого и седьмого позвонков, удалили грыжу межпозвонкового диска и установили имплант. После операции боль в шейном отделе постепенно отступила, а боль в руке исчезла в день операции. Магнитно-резонансная томография на следующие сутки подтвердила, что сдавление нервных корешков устранено, и признаков грыжи диска нет», – отметили в больнице.