В Подмосковье в этом году заработали уже свыше 50 новых рентген-аппаратов
В поликлинике городской больницы Черноголовки ввели в эксплуатацию новый цифровой рентген-аппарат. Таким образом, с начала года в регионе заработали уже 52 аппарата, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Современное медицинское оборудование позволяет специалисту проводить качественные исследования, делает медицинскую помощь более доступной для населения. С начала года в Подмосковье заработали уже 52 новых рентген-аппарата, в том числе один – сегодня в Ногинской больнице. На его закупку было выделено более 20 млн рублей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Аппарат сможет обслуживать около 40 человек за смену. Диагностика выполняется бесплатно как взрослым, так и детям. Направление на исследование выдаёт лечащий врач.
В министерстве добавили, что оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.