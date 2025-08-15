В Подмосковье в этом году заработали уже свыше 50 новых рентген-аппаратов

15 августа 2025, 20:39

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В поликлинике городской больницы Черноголовки ввели в эксплуатацию новый цифровой рентген-аппарат. Таким образом, с начала года в регионе заработали уже 52 аппарата, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.







«Современное медицинское оборудование позволяет специалисту проводить качественные исследования, делает медицинскую помощь более доступной для населения. С начала года в Подмосковье заработали уже 52 новых рентген-аппарата, в том числе один – сегодня в Ногинской больнице. На его закупку было выделено более 20 млн рублей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.