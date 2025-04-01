Нейросеть контролирует чистоту более 7,7 тыс. дворов Московской области

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Искусственный интеллект обеспечивает чистоту и порядок в подмосковных дворах. Он контролирует более 7,7 тысяч дворов региона, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Нейросеть анализирует изображения с камер системы «Безопасный регион». При обнаружении нарушений она ставит задачи на их устранение, указывая точное местоположение проблемы. Затем ИИ проверяет выполнение работ. Этот инструмент снижает трудозатраты и повышает эффективность работы коммунальных служб. Благодаря искусственному интеллекту было устранено 140 тысяч нарушений чистоты и порядка, а количество жалоб на тему «Двор» сократилось на 28%.
Стоит отметить, что ознакомиться с успешными примерами внедрения высоких технологий в Московской области и других регионах России можно на портале «Цифровой регион».
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Дайана Хусинова