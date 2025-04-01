В Подмосковье подали более 3 тыс. онлайн-заявок на выплаты к юбилею брака

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Более 3 тысяч заявлений на получение выплат к юбилею брака подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«Заявку на получение этой выплаты можно подать через раздел «Гражданам» — «Соцподдрежка» — «Поддержка пожилых людей». Для этого нужно пройти авторизацию на портале и заполнить онлайн-форму заявки. Заявления также принимаются через приложение «Добродел», — отмечается в сообщении.В министерстве напомнили, что получить выплату могут пары, прожившие в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет. Заявки на выплату принимаются в течение года с юбилейной даты. Заявление могут подать как сами супруги, так и их представители. Заявление подаётся один раз, выплаты к последующим юбилейным датам начисляются автоматически.
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