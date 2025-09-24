В Подмосковье приёмным семьям выплатили 19 млн рублей на отдых

24 сентября 2025, 18:51

оригинал Фото: пресс-служба Министерства социального развития Московской области

В Московской области приёмные семьи получили более 19 млн рублей на отдых. Поддержку предоставляют по регпрограмме: каждая семья может оформить компенсацию расходов за отдых или материальную помощь на каждого ребёнка, сообщили в Министерстве социального развития региона.







«Компенсация на отдых позволяет приёмным семьям более свободно планировать отпуск и создавать для детей комфортные условия. В этом году такой поддержкой уже воспользовались почти 4 тысячи детей из приёмных семей», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.