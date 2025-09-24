В Подмосковье приёмным семьям выплатили 19 млн рублей на отдых
В Московской области приёмные семьи получили более 19 млн рублей на отдых. Поддержку предоставляют по регпрограмме: каждая семья может оформить компенсацию расходов за отдых или материальную помощь на каждого ребёнка, сообщили в Министерстве социального развития региона.
«Компенсация на отдых позволяет приёмным семьям более свободно планировать отпуск и создавать для детей комфортные условия. В этом году такой поддержкой уже воспользовались почти 4 тысячи детей из приёмных семей», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Размер компенсации составляет 6900 рублей на каждого члена семьи, а материальной помощи — 4600 рублей. Для получения выплаты нужно подать заявление в МФЦ или на региональном портале госуслуг.
При оформлении компенсации необходимо приложить чек об оплате путёвки, договор или акт о предоставлении услуг, а еще документ, подтверждающий совместный отдых (например, штамп в загранпаспорте или справку с места отдыха). Важно, чтобы оплату производили со счёта приёмного родителя.
Услугу можно получить онлайн на регпортале.