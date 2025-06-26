Нейросеть помогла устранить более 1,7 тыс. недочётов на подмосковных стройках

26 июня 2025, 15:45

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Свыше 1,7 тыс. различных недочётов удалось устранить на бюджетных стройках в Московской области «цифровому бригадиру» — системе контроля на основе искусственного интеллекта. Система была запущена в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.







«Система «Цифровой бригадир» способна определить достаточно ли техники и рабочих и на стройке, контролировать присутствие на объекте нужных специалистов и даже понять, надеты ли на них каски. С её помощью устранено уже свыше 1,7 тыс. недочетов. Сейчас ведётся ИИ-мониторинг более 300 строительных объектов», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.