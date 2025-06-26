Нейросеть помогла устранить более 1,7 тыс. недочётов на подмосковных стройках
Свыше 1,7 тыс. различных недочётов удалось устранить на бюджетных стройках в Московской области «цифровому бригадиру» — системе контроля на основе искусственного интеллекта. Система была запущена в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«Система «Цифровой бригадир» способна определить достаточно ли техники и рабочих и на стройке, контролировать присутствие на объекте нужных специалистов и даже понять, надеты ли на них каски. С её помощью устранено уже свыше 1,7 тыс. недочетов. Сейчас ведётся ИИ-мониторинг более 300 строительных объектов», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Он также напомнил, что цифровизация помогла сократить отказы в выдаче разрешений на строительство с 70% до 30%, а сроки выхода на стройку стали составлять в среднем восемь месяцев вместо одиннадцати. В центре содействия строительству (ЦСС) искусственный интеллект помог сформировать уже свыше 6 тысяч дорожных карт. А в ближайшее время нейросеть начнёт проверять проектную документацию в том числе в сфере долевого строительства и строительного надзора.
«Цифровой бригадир» работает следующим образом: если нейросеть выявляет проблему, автоматически форматируется задача на проверку. В случае подтверждения проблемы исполнителю поручается оперативно её устранить.