В Кашире продолжается покос травы
Видео: пресс-служба администрации г.о. Кашира
В городском округе Кашира продолжаются работы по покосу травы на общественных и дворовых территориях. Эти мероприятия являются частью комплексных мер по улучшению санитарного и эстетического состояния округа, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Сотрудники МБУ «Благоустройство» обслуживают подведомственные общественные пространства — как в городской черте, так и в сельских населённых пунктах. За состояние дворов и придомовых территорий отвечают управляющие компании. Работы охватывают газоны, тротуары, участки вдоль дорог, территории возле детских и спортивных площадок, а также социально значимых объектов — больниц, поликлиник и детских садов.
Сейчас проводится повторный покос на центральных улицах и во дворах. В работах задействованы около 90 человек. После скашивания травы территорию дополнительно очищают от остатков растительности. Работы охватывают все населённые пункты округа и проводятся в рамках текущего содержания территорий.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв подчеркивал важность регулярного наведения порядка и призывал использовать все доступные способы для поддержания чистоты.
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