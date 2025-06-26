В Кашире продолжается покос травы

26 июня 2025, 13:17

Видео: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В городском округе Кашира продолжаются работы по покосу травы на общественных и дворовых территориях. Эти мероприятия являются частью комплексных мер по улучшению санитарного и эстетического состояния округа, сообщает пресс-служба администрации городского округа.