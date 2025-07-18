В Подмосковье обсудили перспективы внедрения ИИ в волонтёрскую деятельность
Форум активистов движения «Волонтёры Подмосковья» провели в Домодедове, главной темой стало использование в волонтёрской деятельности искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.
Глава министерства Екатерина Швелидзе отметила, что участниками форума стали более 100 человек. Сессию «Искусственный интеллект в жизни волонтёра: как технологии помогают делать добро» провела бизнес-тренер, модератор и лектор общества «Знание» Наталья Черных.
«Искусственный интеллект открывает перед волонтёрами новые горизонты. Он помогает автоматизировать рутинные процессы, анализировать большие объёмы данных, а также создавать инновационные решения для помощи тем, кто в ней нуждается», — сказала Наталья Черных.В ходе сессии её участники рассмотрели конкретные примеры использование ИИ в различных сферах волонтёрства: от создания чат-бота, отвечающего на актуальные вопросы, до поиска людей.
Ранее сообщалось, что в московской области действует комплекс мер, направленных на поддержку волонтёрского движения. Волонтёры, в частности, могут рассчитывать на помощь властей при организации мероприятий, получать консультации по открытию социальных НКО и ведению отчётности. Волонтёрам предоставляют гранты и страхование жизни и здоровья на время проведения акций. В программу входит также методическая и информационная поддержка. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.