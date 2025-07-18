В Подмосковье обсудили перспективы внедрения ИИ в волонтёрскую деятельность

18 июля 2025, 11:21

оригинал Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникацийМО

Форум активистов движения «Волонтёры Подмосковья» провели в Домодедове, главной темой стало использование в волонтёрской деятельности искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.





Глава министерства Екатерина Швелидзе отметила, что участниками форума стали более 100 человек. Сессию «Искусственный интеллект в жизни волонтёра: как технологии помогают делать добро» провела бизнес-тренер, модератор и лектор общества «Знание» Наталья Черных.





«Искусственный интеллект открывает перед волонтёрами новые горизонты. Он помогает автоматизировать рутинные процессы, анализировать большие объёмы данных, а также создавать инновационные решения для помощи тем, кто в ней нуждается», — сказала Наталья Черных.