В Подмосковье оптимизировали онлайн-сервис для ветеранов труда

18 июля 2025, 10:46

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К комплексной услуге «Ветеран труда» на госпортале Московской области подключили цифровой сервис. Благодаря ему услуга стала более доступной и удобной. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Как отметила глава Мингосуправления региона Надежда Куртяник, «умный сервис» поможет как тем, у кого уже есть статус ветерана труда, так и тем, кто планирует его получить.





«Умный сервис» в комплексной услуге «Ветеран труда» проверяет наличие льготной категории и подсказывает, какие меры соцподдержки доступны, но еще не были назначены человеку. Сервис также находит ранее поданные заявления, которые ещё находятся в процессе рассмотрения. Это делается во избежание повторной подачи», — сказала Надежда Куртяник.