В Подмосковье нейросеть начала фиксировать грузовики во дворах
Большегрузы, припаркованные во дворах, начала фиксировать в Московской области нейросеть через видеокамеры системы «Безопасный регион». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
В проекте задействованы 500 камер видеонаблюдения.
«Нейросеть не просто фиксирует машины — она «понимает», что это грузовик, и может отличить длительную парковку от короткой остановки. С момента запуска в середине ноября искусственный интеллект выявил 34 таких нарушения, по 11 уже выписали штрафы», — отметила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.ИИ, анализируя видеопоток с камеры, отмечает грузовой автотранспорт, остающийся в границах дворовой территории дольше 60 минут, и фиксирует номера этих машин. Затем эта информация направляется на проверку сотруднику. Если нарушение подтверждается, система оформляет протокол и направляет его автовладельцу в личный кабинет на портале «Госуслуги». В случае неуплаты штрафа данные передают судебным приставам.