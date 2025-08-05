В Подмосковье упростили онлайн-оформление бесплатных путёвок

05 августа 2025, 09:50

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Услуга «Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками» на госпортале Московской области стала проще в использовании благодаря внедрению «умных сервисов». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Теперь заявителям, уже стоящим на учёте для получения бесплатного санаторно-курортного лечения, предоставят информацию об их очереди прямо на стадии подачи заявления. Кроме того, для подачи заявки теперь нужно меньше документов.





«Если медицинские показания для лечения не изменились, повторная справка больше не требуется: сведения будут запрошены автоматически. В услугу внедрен также сервис предпроверки наличия ранее поданного заявления. Он поможет избежать повторной подачи, если решение по предыдущей заявке ещё не принято», — пояснила глава Мингосуправления региона Надежда Куртяник.