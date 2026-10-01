Рецидивист украл из дома в Подмосковье драгоценности и деньги

01 октября 2026, 09:05

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

41-летнего уроженца Мурманской области, ранее неоднократно судимого за кражи и освободившегося только год назад, задержали за похищение денег и ювелирных изделий из частного дома в Одинцове. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, злоумышленник зашёл на придомовую территорию через незапертую калитку, найденной на участке лопатой отжал окно, пробрался внутрь и обчистил дом. Общий ущерб от кражи составил более 500 тысяч рублей.





«Полицейские установили личность подозреваемого и при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали его по месту временного проживания в Москве», — говорится в сообщении.