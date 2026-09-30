В Подмосковье мошенники похитили 172 миллиона рублей из дома пенсионера
В Подмосковье мошенники похитили 172 миллиона рублей из дома пожилого мужчины. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», дверь им открыл его несовершеннолетний внук.
Злоумышленники связались с мальчиком из Щёлково и представились сотрудниками ФСБ, Минцифры и Росфинмониторинга. Они угрозами заставили ребёнка открыть дверь в доме дедушки, затем вскрыли сейф и забрали оттуда деньги и ювелирные украшения. Ущерб составил 172 миллиона рублей.
Отмечается, что по схожей схеме в Щёлково обманули ещё двух женщин. Неизвестные напугали их, выдав себя за представителей служб, а после убедили снять деньги со счетов. Одна жертва передала мошенникам 14 миллионов рублей, другая — 12 миллионов.
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