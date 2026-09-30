В пяти МФЦ Подмосковья проведут консультации по похоронам

30 сентября 2026, 11:15

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Бесплатные консультации по вопросам погребения и похоронного дела проведут в пяти офисах «Мои документы» в разных округах Московской области специалисты Центра мемориальных услуг в первой половине октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Чаще всего на таких консультациях люди спрашивают об оформлении захоронений и получении разрешения на установку надгробных памятников.





«1 октября консультации будут проходить в МФЦ в Ликино-Дулёве по адресу: улица Ленина, дом №15/1, 6 октября — в подольском микрорайоне Климовск (улица Железнодорожная, дом №3). 8 октября — в люберецком посёлке Томилино (микрорайон Птицефабрика, дом №4, корпус 1, помещение 33), 13 октября — в домодедовском микрорайоне Барыбино (улица Леваневского, дом №2А) и 15 октября — в Пущине (микрорайон «В», дом №1)», — говорится в сообщении.