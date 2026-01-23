Неизвестный похитил из подмосковного научного института картины на 32 млн рублей
В Подмосковье раскрыта кража произведений искусства на сумму около 32 миллионов рублей из здания научного института. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, злоумышленник проник на территорию института, перелез через забор, вскрыл замок и попал в помещение, где хранилась коллекция живописи, принадлежавшая одному из сотрудников учреждения. Всего фигурант похитил 104 картины.
Как установили оперативники, преступление он совершил не в одиночку. Подозреваемому помогала знакомая, ранее работавшая в институте. Она знала, где находились полотна, а также помогла отключить сигнализацию. Из-за большого объема похищенного мужчине пришлось возвращаться на место преступления несколько раз.
После кражи картины хранились в доме подозреваемого, однако «частная галерея» просуществовала недолго — правоохранители вычислили фигурантов и провели обыски. В настоящее время мужчина заключен под стражу, его сообщнице избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.
