Житель Кузбасса угнал сразу три машины за один вечер

23 января 2026, 11:02

Фото: iStock/Milan Krasula

В Березовском городском округе Кемеровской области местный житель угнал за вечер сразу три автомобиля, в одном из которых были женщина с ребенком. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.





По данным VSE42.RU, в ОМВД обратились три человека с заявлениями об угонах автомобилей в одном и том же микрорайоне. Так, возвращаясь домой после застолья, мужчина увидел во дворе дома автомобиль с женщиной за рулем. Он сел на пассажирское сиденье и потребовал отвезти его в посёлок Забойщик. Водитель начала движение, однако через некоторое время смогла выбежать из машины. Злоумышленник покинул авто.



Далее он заметил, как из другого автомобиля вышел мужчина, тогда преступник сел за руль и поехал, не заметив, что на заднем сидении находятся мать с ребенком. Они также смогли выбежать, а угонщик не справился с управлением, въехал в сугроб.





«Бросив вторую машину, он нашёл ВАЗ‑2107 с открытой дверью. Проехав несколько метров, он понял, что не может управлять автомобилем, и уехал домой на такси», — говорится в материале.

«Кроме того, заведено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения"», — отмечает издание.