В Кузбассе частично обрушилась крыша жилого дома из-за снега

23 января 2026, 11:24

Фото: iStock/geyzer

В Ленинске-Кузнецком Кемеровской области произошло частичное обрушение крыши многоквартирного дома на улице Ленина из-за тяжелого снега. Об этом сообщил глава региона Илья Середюк.





По данным «Сiбдепо», никто из жильцов пятиэтажки не пострадал, а квартиры не повредились. Середюк дал распоряжение оперативно закрыть повреждение временными щитами.





«После этого управляющая компания займется полноценным восстановлением кровли. Главам муниципалитетов поручил обследовать крыши домов в своих территориях и начинать сбрасывать снег. Начнем с домов, которые имеют ослабленную конструкцию», — приводит издание слова главы Кузбасса.

«Снег будет идти весь вторник, 27 января, и большую часть суток 28 января. При этом циклон принесет повышение температуры: в ночь на вторник в Москве будет -10…-15 °С, днем -2…-7 °С. В среду минимальная температура ночью составит -2…-7 °С, днем -1…-6 °С», – уточнила синоптик.