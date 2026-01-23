В Кузбассе частично обрушилась крыша жилого дома из-за снега
В Ленинске-Кузнецком Кемеровской области произошло частичное обрушение крыши многоквартирного дома на улице Ленина из-за тяжелого снега. Об этом сообщил глава региона Илья Середюк.
По данным «Сiбдепо», никто из жильцов пятиэтажки не пострадал, а квартиры не повредились. Середюк дал распоряжение оперативно закрыть повреждение временными щитами.
«После этого управляющая компания займется полноценным восстановлением кровли. Главам муниципалитетов поручил обследовать крыши домов в своих территориях и начинать сбрасывать снег. Начнем с домов, которые имеют ослабленную конструкцию», — приводит издание слова главы Кузбасса.
Тем временем 27 и 28 января в столичном регионе вновь ожидается сильный снегопад. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Снег будет идти весь вторник, 27 января, и большую часть суток 28 января. При этом циклон принесет повышение температуры: в ночь на вторник в Москве будет -10…-15 °С, днем -2…-7 °С. В среду минимальная температура ночью составит -2…-7 °С, днем -1…-6 °С», – уточнила синоптик.
По ее словам, такая температура превысит климатическую норму на 2–3 °С.