Движение ограничили в центре Москвы из-за пожара
В центре Москвы из-за пожара перекрыли движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
По информации канала, возгорание произошло в Среднем Кисловском переулке. Проезд по нему полностью закрыли.
На месте работают оперативные службы. Водителям рекомендуют заранее выбирать маршруты объезда.
Ранее 22 января сообщалось о пожаре в одном из отелей Давоса, где проходила сессия Всемирного экономического форума. Полицейские оцепили место происшествия. Там работали шесть пожарных расчетов.
