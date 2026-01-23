Достижения.рф

Движение ограничили в центре Москвы из-за пожара

Фото: istockphoto/wirot pathi

В центре Москвы из-за пожара перекрыли движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».



По информации канала, возгорание произошло в Среднем Кисловском переулке. Проезд по нему полностью закрыли.

На месте работают оперативные службы. Водителям рекомендуют заранее выбирать маршруты объезда.

Ранее 22 января сообщалось о пожаре в одном из отелей Давоса, где проходила сессия Всемирного экономического форума. Полицейские оцепили место происшествия. Там работали шесть пожарных расчетов.

Никита Кротов

