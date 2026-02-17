Подмосковные камеры зафиксировали почти 80 000 случаев непристёгнутых ремней
С начала 2026 года комплексы фотовидеофиксации в Московской области зафиксировали 79 500 случаев, когда водители и пассажиры не пристёгивали ремни безопасности. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.
Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в 2025 году системы зафиксировали более 1,9 миллиона подобных нарушений.
На дорогах региона работают более 1 800 стационарных комплексов фотовидеофиксации. Когда камера фиксирует непристёгнутый ремень, штраф в 1 500 рублей автоматически приходит владельцу автомобиля.«В Подмосковье уже треть комплексов могут распознавать данный вид нарушения. Работа по увеличению числа комплексов, способных фиксировать непристёгнутый ремень, — часть комплекса мероприятий по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Профилактика нарушений и контроль соблюдения ПДД позитивно влияют на культуру вождения и повышение безопасности движения в целом», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Минтранс Подмосковья напоминает, что пристёгивать ремень безопасности необходимо на всех сидениях автомобиля, а детей перевозить только в специальных автокреслах. Это помогает защитить жизнь и здоровье пассажиров и водителей.