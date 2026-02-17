Подмосковные камеры зафиксировали почти 80 000 случаев непристёгнутых ремней

17 февраля 2026, 11:03

оригинал Фото: iStock/Svetlana Evgrafova

С начала 2026 года комплексы фотовидеофиксации в Московской области зафиксировали 79 500 случаев, когда водители и пассажиры не пристёгивали ремни безопасности. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.





Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в 2025 году системы зафиксировали более 1,9 миллиона подобных нарушений.



