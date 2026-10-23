Подмосковные спасатели освободили попавшую в бесхозный подвал собаку
Собаку, двое суток просидевшую в подвале заброшенного сарая, выручили спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Инцидент произошёл в посёлке Большое Руново округа Кашира. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила местная жительница. Она рассказала, что в подвале вторые сутки скулит собака. Помочь животному самостоятельно женщина не смогла.
«Спасатели прибыли по вызову, накинули петлю из верёвки на туловище собаки и вытащили животное», — говорится в сообщении.Осмотр показал, что в ветеринарной помощи собака не нуждается. Оказавшись на свободе, животное убежало по своим делам. Для того, чтобы никто больше не попадал в подвал, спасатели закрыли его, а также входную дверь самого сарая.