Подмосковные спасатели освободили попавшую в бесхозный подвал собаку

23 октября 2026, 10:12

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Собаку, двое суток просидевшую в подвале заброшенного сарая, выручили спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Инцидент произошёл в посёлке Большое Руново округа Кашира. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила местная жительница. Она рассказала, что в подвале вторые сутки скулит собака. Помочь животному самостоятельно женщина не смогла.





«Спасатели прибыли по вызову, накинули петлю из верёвки на туловище собаки и вытащили животное», — говорится в сообщении.