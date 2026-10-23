Подмосковье стало одним из лидеров на Спартакиаде народов России
Спортсмены из Московской области завоевали 33 золотых, 37 серебряных и 49 бронзовых медалей на II Спартакиаде народов России. Такой результат обеспечил Подмосковью третье место в общекомандном зачёте. Об этом сообщает пресс-служба областного Минспорта.
Церемония награждения регионов-лидеров состоялась на форуме «Россия — спортивная держава» в Красноярске.
«Комплексный зачёт стимулирует регионы усиливать работу в области спорта и стремиться к новым достижениям. Для нас особенно важен общекомандный результат. Третье место Московской области в итоговом зачёте модно считать нашей общей победой», — заявил первый заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.Всего во втором сезоне Спартакиады народов России приняли участие 9 244 атлета из 82 российских регионов.