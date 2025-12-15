В Подмосковье на четверть снизилась смертность от туберкулеза

15 декабря 2025, 11:14

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В Московской области за год заметно снизилась смертность от туберкулеза. По итогам уходящего года показатель стал меньше на 25% по сравнению с прошлым годом. Медицинскую помощь пациентам с подтвержденным туберкулезом и подозрением на заболевание оказывают в Московском областном клиническом противотуберкулезном диспансере. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.





В структуру диспансера входят 12 филиалов, а еще 24 диспансерных отделения и туберкулезных кабинета на базе больниц. Для круглосуточной помощи пациентам в Подмосковье работают шесть специализированных стационаров с 905 койками.



«По итогам уходящего года смертность от туберкулеза в регионе снизилась на 25% по сравнению с прошлым годом. Показатель составляет 0,6 на 100 тыс. населения, тогда как в конце прошлого года он был 0,8 на 100 тыс. населения. Достичь таких результатов нам удалось благодаря комплексной работе, направленной на раннее выявление туберкулеза», — сказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.