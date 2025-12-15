В Подмосковье на четверть снизилась смертность от туберкулеза
В Московской области за год заметно снизилась смертность от туберкулеза. По итогам уходящего года показатель стал меньше на 25% по сравнению с прошлым годом. Медицинскую помощь пациентам с подтвержденным туберкулезом и подозрением на заболевание оказывают в Московском областном клиническом противотуберкулезном диспансере. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.
В структуру диспансера входят 12 филиалов, а еще 24 диспансерных отделения и туберкулезных кабинета на базе больниц. Для круглосуточной помощи пациентам в Подмосковье работают шесть специализированных стационаров с 905 койками.
«По итогам уходящего года смертность от туберкулеза в регионе снизилась на 25% по сравнению с прошлым годом. Показатель составляет 0,6 на 100 тыс. населения, тогда как в конце прошлого года он был 0,8 на 100 тыс. населения. Достичь таких результатов нам удалось благодаря комплексной работе, направленной на раннее выявление туберкулеза», — сказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.Профессиональная работа врачей позволила противотуберкулезному диспансеру стать Центром компетенций для медицинских организаций региона. Сейчас эти учреждения проходят сертификацию Национального института качества Росздравнадзора.