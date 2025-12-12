Подмосковный робот Светлана с начала 2025 года принял свыше 7,5 млн звонков

12 декабря 2025, 22:22

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Работающий в Московской области робот Светлана с начала года принял более 7,5 млн звонков. Об этом рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





Светлана помогает вызвать врача на дом, записаться на приём, отменить или перенести запись. Помимо этого, голосовой помощник на основе искусственного интеллекта совершает исходящие вызовы, напоминая о визите к врачу и необходимости продлить электронные рецептов на льготные лекарства с помощью телемедицинской консультации.

«Робот помогает жителям решать основные вопросы в сфере здравоохранения, а при необходимости переключает на оператора. С начала года он принял и обработал уже более 7,5 млн звонков. Одновременно Светлана может принимать до 600 звонков», – сказал Забелин.