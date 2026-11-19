К уборке снега в Пушкинском округе привлекли 145 единиц спецтехники
145 спецмашин и около 300 человек вышли на уборку снега в Пушкинском округе в среду, 18 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Основное внимание коммунальщики уделили очистке дорог, остановок общественного транспорта, тротуаров и зон отдыха.
«Первое испытание на заснеженных дорогах округа прошла новая компактная гусеничная снегоуборочная машина с дистанционным управлением. Этот роботизированный помощник убирает снег на труднодоступных участках», — отмечается в сообщении.Всего в распоряжении коммунальных служб Пушкинского есть 200 единиц техники, а в штат входят около 650 человек.
Ранее сообщалось, что последствия первого снегопада в Московской области ликвидируют свыше 1 700 единиц техники.