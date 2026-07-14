Неонатальный скрининг в Подмосковье прошли с начала года более 30,7 тыс. детей
Свыше 30,7 тыс. новорождённых в Московской области прошли неонатальный скрининг с начала текущего года. Это исследование помогает выявить 38 генетических заболеваний, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
С помощью скрининга младенцев проверяют, в частности, на наличие первичного иммунодефицита, врождённого гипотиреоза, нарушения обмена жирных кислот, спинальной мышечной атрофии (СМА) и прочих патологий.
«Неонатальный скрининг позволяет оперативно выявить заболевание и начать лечение. Из более чем 30,7 тыс. прошедших эту проверку детей нарушения обнаружили у 55. Этих малышей сразу взяли под медицинское наблюдение», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Для проведения скрининга у ребёнка в первые три дня жизни берут кровь из пятки. При выявлении патологий с родителями связываются и объясняют дальнейший порядок действий.