Неонатальный скрининг в Подмосковье прошли с начала года более 30,7 тыс. детей

14 июля 2026, 12:10

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 30,7 тыс. новорождённых в Московской области прошли неонатальный скрининг с начала текущего года. Это исследование помогает выявить 38 генетических заболеваний, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





С помощью скрининга младенцев проверяют, в частности, на наличие первичного иммунодефицита, врождённого гипотиреоза, нарушения обмена жирных кислот, спинальной мышечной атрофии (СМА) и прочих патологий.





«Неонатальный скрининг позволяет оперативно выявить заболевание и начать лечение. Из более чем 30,7 тыс. прошедших эту проверку детей нарушения обнаружили у 55. Этих малышей сразу взяли под медицинское наблюдение», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.