Неонатальный скрининг в Подмосковье с начала года охватил 56 000 детей
В Московской области в 2025 году около 56 000 новорождённых прошли расширенный неонатальный скрининг. Такими данными поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Диагностика включает исследование на 36 генетических заболеваний, в том числе врождённый гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальную мышечную атрофию и другие.
«Неонатальный скрининг – это забота о здоровье ребёнка с первых дней жизни. Благодаря ему врачи могут выявить серьёзные генетические заболевания на ранней стадии и немедленно начать лечение. С начала года в регионе такое обследование прошли порядка 56 000 новорождённых. У 94 из них выявили генетические патологии, требующие особого медицинского внимания», – пояснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Исследование проводят в первые дни жизни младенца путём забора крови из пятки. Если будут выявлены отклонения, с родителями свяжется медик и разъяснит им дальнейшие действий.
Как напомнили в региональном Минздраве, подробно узнать о системе родовспоможения в Московской области можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».
Помимо этого, в регионе работает одноимённый Единый колл-центр системы родовспоможения. Бесплатно звонить телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8:00 до 20:00.