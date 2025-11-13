Неонатальный скрининг в Подмосковье с начала года охватил 56 000 детей

13 ноября 2025, 15:37

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области в 2025 году около 56 000 новорождённых прошли расширенный неонатальный скрининг. Такими данными поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Диагностика включает исследование на 36 генетических заболеваний, в том числе врождённый гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальную мышечную атрофию и другие.

«Неонатальный скрининг – это забота о здоровье ребёнка с первых дней жизни. Благодаря ему врачи могут выявить серьёзные генетические заболевания на ранней стадии и немедленно начать лечение. С начала года в регионе такое обследование прошли порядка 56 000 новорождённых. У 94 из них выявили генетические патологии, требующие особого медицинского внимания», – пояснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.