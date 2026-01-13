В Подмосковье по программе «Приведи друга» трудоустроились около 630 медиков

13 января 2026, 10:36

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 630 медиков устроились на работу в больницы и поликлиники Московской области в 2025 году по программе «Приведи друга». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Согласно условиям программы, премия за привлечение нового сотрудника составляет до 128 тысяч рублей — в зависимости от его квалификации и стажа.





«В минувшем году благодаря программе «Приведи друга» в медучреждения Подмосковья трудоустроились почти 630 медиков, а с начала действия программы — с 2022 года — свыше 1,8 тыс. врачей и средних медицинских специалистов», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.