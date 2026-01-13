Подмосковный невролог рассказала, как восстановить энергию после зимних выходных

13 января 2026, 14:21

оригинал Фото: istockphoto / vadimguzhva

В первые рабочие дни после новогодних праздников многие жалуются на снижение концентрации внимания, рассеянность и усталость. Это объясняется изменением ритма жизни, пояснила врач-невролог КДЦ «Ромашково» Юлия Баранцева.





Она рассказала, как перестроить нервную систему, поддержать организм и вернуть работоспособность после продолжительного отдыха.

«В первые дни нельзя резко увеличивать нагрузку. Начинать рабочий день лучше с простых задач, постепенно переходя к более сложным, планировать умственную работу на первую половину дня. Для концентрации желательно использовать равномерное, нейтральное освещение без резких теней, а рабочее место располагать ближе к источнику естественного света», – подчеркнула врач-невролог, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава

«Вечером стоит ограничить использование смартфонов и других гаджетов за час-два до сна, поскольку яркий экран может препятствовать засыпанию и снизить качество ночного сна», – отметила Баранцева.