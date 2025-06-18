Неонатологическая служба Подмосковья получила новый реанимобиль

18 июня 2025, 17:09

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В распоряжение врачей отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил новый реанимобиль. Современная спецмашина значительно расширит возможности неонатологической службы в регионе, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Оснащение автомобиля включает транспортный кувез, аппарат ИВЛ, УЗИ-оборудование и системы для мониторинга состояния пациента. Это позволит оказывать интенсивную медицинскую помощь новорожденным прямо во время транспортировки в специализированные центры, включая МОЦОМД.





«Все это позволит проводить интенсивную терапию непосредственно во время транспортировки», — отметила заведующая отделением, врач-неонатолог, врач-анестезиолог-реаниматолог Мария Попова.