Неонатологическая служба Подмосковья получила новый реанимобиль
В распоряжение врачей отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил новый реанимобиль. Современная спецмашина значительно расширит возможности неонатологической службы в регионе, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Пополнение автопарка МОЦОМД новым, современным и высокооснащённым реанимобилем стало возможным благодаря государственной программе «Здравоохранение Подмосковья 2023–2027 годы». Это важный шаг вперёд в развитии неонатологической службы региона, который на деле подтверждает стремление создавать лучшие условия для сохранения здоровья и жизни новорождённых.
«Все это позволит проводить интенсивную терапию непосредственно во время транспортировки», — отметила заведующая отделением, врач-неонатолог, врач-анестезиолог-реаниматолог Мария Попова.
Новый реанимобиль значительно расширит возможности МОЦОМД по оказанию экстренной помощи младенцам, особенно в отдалённых уголках Подмосковья.