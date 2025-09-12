Неожиданный перевод денег на карту может быть частью мошеннической схемы

12 сентября 2025, 12:33

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области

Злоумышленники действуют по-разному: присылают фальшивые SMS с просьбой вернуть деньги или переводят реальные суммы и требуют вернуть их, угрожая судом, рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.







Если вам предлагают перевести деньги на другой счёт — это риск стать участником преступления. Распоряжаться чужими средствами самостоятельно опасно: это может расцениваться как неосновательное обогащение.



Что делать при ошибочном переводе?

1. Проверьте, что деньги действительно поступили.

2. Сохраните доказательства: скриншоты операций и сообщений.

3. Обратитесь в банк и сообщите о некорректном переводе.

4. Сделайте возврат через банк.

5. Если связался якобы отправитель — не переводите деньги самостоятельно.



В 2024 году мошенники украли с банковских счетов 27,5 млрд рублей — на 74% больше, чем в 2023-м. Банк России заблокировал почти 172 тыс. номеров мошенников и более 46 тыс. сайтов и страниц в соцсетях.

