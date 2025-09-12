Неожиданный перевод денег на карту может быть частью мошеннической схемы
Злоумышленники действуют по-разному: присылают фальшивые SMS с просьбой вернуть деньги или переводят реальные суммы и требуют вернуть их, угрожая судом, рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
Если вам предлагают перевести деньги на другой счёт — это риск стать участником преступления. Распоряжаться чужими средствами самостоятельно опасно: это может расцениваться как неосновательное обогащение.
Что делать при ошибочном переводе?
1. Проверьте, что деньги действительно поступили.
2. Сохраните доказательства: скриншоты операций и сообщений.
3. Обратитесь в банк и сообщите о некорректном переводе.
4. Сделайте возврат через банк.
5. Если связался якобы отправитель — не переводите деньги самостоятельно.
В 2024 году мошенники украли с банковских счетов 27,5 млрд рублей — на 74% больше, чем в 2023-м. Банк России заблокировал почти 172 тыс. номеров мошенников и более 46 тыс. сайтов и страниц в соцсетях.
