В Павловском Посаде участковый задержал с поличным курьера мошенников
В Павловском Посаде участковый уполномоченный полиции задержал 19-летнего уроженца Самарской области, подозреваемого в мошенничестве. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного главка МВД.
«На телефон 78-летней местной жительницы звонили неизвестные и представлялись сотрудниками различных служб. Они убедили женщину в необходимости передать для внесения на некий «безопасный счёт» хранившиеся у неё дома сбережения – 395 тыс. рублей. У пенсионерки возникли сомнения, и она обратилась к соседу. Тот сразу позвонил в полицию», – рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.На место прибыл участковый уполномоченный, старший лейтенант полиции Руслан Русенко. Он задержал курьера телефонных мошенников. Злоумышленник рассказал, что нашёл подработку в мессенджере. За каждый заказ ему обещали 2,5% от переведённой суммы.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурант отправлен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.