В Павловском Посаде участковый задержал с поличным курьера мошенников

оригинал Фото: Руслан Русенко / пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

В Павловском Посаде участковый уполномоченный полиции задержал 19-летнего уроженца Самарской области, подозреваемого в мошенничестве. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного главка МВД.



«На телефон 78-летней местной жительницы звонили неизвестные и представлялись сотрудниками различных служб. Они убедили женщину в необходимости передать для внесения на некий «безопасный счёт» хранившиеся у неё дома сбережения – 395 тыс. рублей. У пенсионерки возникли сомнения, и она обратилась к соседу. Тот сразу позвонил в полицию», – рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
На место прибыл участковый уполномоченный, старший лейтенант полиции Руслан Русенко. Он задержал курьера телефонных мошенников. Злоумышленник рассказал, что нашёл подработку в мессенджере. За каждый заказ ему обещали 2,5% от переведённой суммы.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурант отправлен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Лора Луганская

