Химкинским школьникам рассказали об опасности дропперства

09 сентября 2025, 15:58

Видео: пресс-служба ГУРБ МО

Сотрудник Главного управления региональной безопасности Московской области Владимир Брянцев объяснил старшеклассникам одной из школ Химок, чем опасно дропперство. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного ГУРБ.





Дропперством называют явление, когда мошенники предлагают гражданам, в основном молодёжи, «лёгкий заработок» за операции с картами или наличными.





«Перед учениками, педагогами и родителями также выступили эксперты из Управления МВД России по Московской области и Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. Они рассказали о кибербезопасности, финансовой грамотности, а также о том, какие последствия может иметь вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность», – отметили в ГУРБ.