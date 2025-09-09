Химкинским школьникам рассказали об опасности дропперства
Видео: пресс-служба ГУРБ МО
Сотрудник Главного управления региональной безопасности Московской области Владимир Брянцев объяснил старшеклассникам одной из школ Химок, чем опасно дропперство. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного ГУРБ.
Дропперством называют явление, когда мошенники предлагают гражданам, в основном молодёжи, «лёгкий заработок» за операции с картами или наличными.
«Перед учениками, педагогами и родителями также выступили эксперты из Управления МВД России по Московской области и Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. Они рассказали о кибербезопасности, финансовой грамотности, а также о том, какие последствия может иметь вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность», – отметили в ГУРБ.Там назвали подобные встречи важным шагом к защите подростков от манипуляций мошенников.