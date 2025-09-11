Жителей Подмосковья предупреждают о новой мошеннической схеме с оцифровкой стажа

11 сентября 2025, 16:36

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области

Появилась новая схема обмана. Злоумышленники под видом «оцифровки данных для сохранения трудового стажа» создают фейковые чаты от имени бывших работодателей. Там они ведут «обсуждения», якобы о переводе данных, а «подставные пользователи» пишут, что уже получили помощь от «специалистов», сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.







Главная цель мошенников — получить код из СМС. Как только человек его вводит, преступники получают полный доступ к аккаунту на «Госуслугах». Там они могут украсть персональные данные и даже перевести пенсионные накопления в мошеннические организации.



Особенно опасны такие схемы для пожилых людей, которые доверчиво реагируют на «официальные» сообщения и боятся потерять стаж или пенсию.



Как защититься от мошенников ?

• Никогда не сообщайте коды из СМС или push-уведомлений, даже если звонящий представляется сотрудником госорганов. При сомнениях лучше перезвонить в организацию по официальному номеру.

• Не вводите свои данные на незнакомых сайтах и не переходите по подозрительным ссылкам.

• Не передавайте коды никому и ни под каким предлогом.

• Будьте внимательны и защищайте свои данные.

