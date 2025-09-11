Жителей Подмосковья предупреждают о новой мошеннической схеме с оцифровкой стажа
Появилась новая схема обмана. Злоумышленники под видом «оцифровки данных для сохранения трудового стажа» создают фейковые чаты от имени бывших работодателей. Там они ведут «обсуждения», якобы о переводе данных, а «подставные пользователи» пишут, что уже получили помощь от «специалистов», сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
Главная цель мошенников — получить код из СМС. Как только человек его вводит, преступники получают полный доступ к аккаунту на «Госуслугах». Там они могут украсть персональные данные и даже перевести пенсионные накопления в мошеннические организации.
Особенно опасны такие схемы для пожилых людей, которые доверчиво реагируют на «официальные» сообщения и боятся потерять стаж или пенсию.
Как защититься от мошенников ?
• Никогда не сообщайте коды из СМС или push-уведомлений, даже если звонящий представляется сотрудником госорганов. При сомнениях лучше перезвонить в организацию по официальному номеру.
• Не вводите свои данные на незнакомых сайтах и не переходите по подозрительным ссылкам.
• Не передавайте коды никому и ни под каким предлогом.
• Будьте внимательны и защищайте свои данные.
