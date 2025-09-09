«Нетрезвая баба»: Александр Серов раскритиковал Анастасию Волочкову за дебют в футболе

09 сентября 2025, 16:47

Александр Серов назвал Волочкову «нетрезвой бабой» после ее дебюта в футболе

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram*/volochkova_art)

Народный артист России Александр Серов назвал Анастасию Волочкову «нетрезвой бабой» после ее дебюта в футболе. Об этом певец заявил изданию «Абзац».





Ранее балерина выступила за мужскую команду в Медиалиге. По словам Серова, эта попытка Волочковой приблизиться к спорту вызвала у него смех.





«Нетрезвая баба на футбольном поле – это смешно. Зачем ее только туда позвали? Да и какая она вообще артистка? Детский сад!», — сказал Александр.