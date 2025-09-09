Волочкова хочет запретить матери посещать квартиру отца

09 сентября 2025, 15:21

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram*/volochkova_art)

Российская балерина Анастасия Волочкова хочет запретить матери и дочери посещать квартиру отца. Последний постепенно угасает после перенесенного инсульта.





Как пишет Общественная Служба Новостей, Волочкова всеми силами пытается добиться того, чтобы недвижимость отца не досталась родственницам. Сама Анастасия заявила, за родителем ухаживают абсолютно посторонние люди, поэтому мама и дочь не имеют никакого права претендовать на имущество.





«Ни мама, ни моя дочь не бегают вокруг папы и не ухаживают за ним. Какого, простите, художника они положили глаз на его жилье? Они не имеют никакого права на эту квартиру. Я уже давно решила, что там будут жить те, кто ухаживает сейчас за папой», — пояснила Волочкова.

«А еще это именно она без моего ведома продала мою же квартиру в Петербурге, которую мне подарил Сулейман Керимов. Как можно после этого такому человеку доверять», — отметила Анастасия.