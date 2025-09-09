Виктория Боня раскрыла стоимость своей экспедиции на Эверест
Виктория Боня потратила почти 13 млн рублей на восхождение на Эверест
Российская телеведущая, блогер и модель Виктория Боня рассказала, что восхождение на Эверест обошлось ей в 160 тысяч долларов (почти 13 миллионов рублей). Ее слова приводит ПСЖР.
Все эти деньги ушли на организацию экспедиции, страховку, жизнь в палатке и работу гида. При этом стоимость перелетов, снаряжения и других вещей в эту сумму не входит.
Путешествие длилось не меньше месяца. Дорога до базового лагеря заняла неделю, и там знаменитость серьезно заболела.
«Было так плохо, что я впервые заплакала в горах не от счастья, а от боли и усталости. Насыщение крови кислородом упало до 55%, с такими показателями обычно попадают в реанимацию», – поделилась Боня.Из-за болезни ее на неделю отправили на лечение в Катманду, но затем она смогла вернуться и продолжить путь. Экс-участница «Дома-2» добавила, что больше всего ее мучила местная еда.
«В какой-то момент просто не могла видеть непальскую еду, особенно дал-бат. Приходилось раз в пару дней ходить к другим альпинистам подъедать их борщ и щи», – призналась звезда соцсетей.