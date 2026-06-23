Подмосковным пациенткам сделали 297 реконструктивных операций после рака груди

23 июня 2026, 15:48

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жительницы Московской области, излечившиеся от рака молочной железы, могут бесплатно пройти реконструктивно-пластические операции. С начала года их уже выполнили около 300, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.





Такую медицинскую помощь оказывают в Московском областном онкологическом клиническом центре в Балашихе, МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и в Клинской больнице.

«Рак молочной железы – самое распространённое онкологическое заболевание у женщин. Современная медицина позволяет не только эффективно лечить саму болезнь, но и помогать пациенткам возвращаться к привычной жизни. С начала года в Подмосковье выполнено уже 297 реконструктивных операций женщинам, перенесшим мастэктомию», — рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

«Реконструктивная хирургия позволяет восстановить форму молочной железы и помогает женщине быстрее вернуться к полноценной жизни. При этом используют как собственные ткани пациентки, так и современные импланты. Все эти методы применяются в Подмосковье», – отметил главный внештатный онколог Минздрава Московской области Иван Каприн.