Подмосковным пациенткам сделали 297 реконструктивных операций после рака груди
Жительницы Московской области, излечившиеся от рака молочной железы, могут бесплатно пройти реконструктивно-пластические операции. С начала года их уже выполнили около 300, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Такую медицинскую помощь оказывают в Московском областном онкологическом клиническом центре в Балашихе, МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и в Клинской больнице.
«Рак молочной железы – самое распространённое онкологическое заболевание у женщин. Современная медицина позволяет не только эффективно лечить саму болезнь, но и помогать пациенткам возвращаться к привычной жизни. С начала года в Подмосковье выполнено уже 297 реконструктивных операций женщинам, перенесшим мастэктомию», — рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как пояснили в министерстве, реконструкцию молочной железы проводят одновременно с удалением опухоли или через некоторое время после завершения основного лечения.
«Реконструктивная хирургия позволяет восстановить форму молочной железы и помогает женщине быстрее вернуться к полноценной жизни. При этом используют как собственные ткани пациентки, так и современные импланты. Все эти методы применяются в Подмосковье», – отметил главный внештатный онколог Минздрава Московской области Иван Каприн.Операции по реконструкции молочной железы проводят бесплатно по полису ОМС. Для получения направления в МООКЦ, МОНИКИ или Клинскую больницу нужно обратиться к онкологу по месту прикрепления.