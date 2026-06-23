Достижения.рф

Жителей Подмосковья приглашают на бесплатные онкоскрининги 27 июня

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

День здоровья проведут в подмосковных Центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в субботу, 27 июня. Там жителей региона ждут бесплатные проверки на разные виды рака. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.



Посетители смогут узнать о состоянии различных систем организма и кожи.

«Особенность акции заключается в персонализированном подходе: перечень обследований будет сформирован индивидуально для каждого пациента, чтобы не дублировать уже пройденные исследования и сосредоточиться на необходимой именно ему диагностике», — сказала замминистра здравоохранения региона Ольга Отдельнова.
Предварительная запись на посещение Дня здоровья не нужна. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0