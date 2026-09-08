Невролог Центра Рошаля рассказала, как помочь ребёнку адаптироваться к школе
Начало учебного года – серьёзное испытание для нервной системы ребёнка. Заведующая неврологическим отделением Детского научно-клинического центра им. Л.М. Рошаля Полина Жмылёва рассказала, как поддержать школьника без применения лекарств.
Главным фактором адаптации врач назвала полноценный сон.
«Младшим школьникам необходимо спать не менее 9-10 часов, подросткам – 8-9 часов. При этом за час до отбоя нужно полностью исключить гаджеты, поскольку синий свет экрана подавляет выработку мелатонина. Важен и чёткий режим дня. Подъём, питание, занятия и отдых должны быть в одно и то же время. После школы обязателен получасовой перерыв без уроков и экранов», – отметила подмосковный врач, слова которой приводит Минздрав региона.По словам Жмылёвой, физическая активность снижает уровень гормона стресса.
«Ежедневные прогулки на свежем воздухе минимальной продолжительностью один час и утренняя зарядка задают правильный ритм нервной системе. Экранное время в сумме не должно превышать одного-двух часов в день. А за 15 минут до выхода из дома телефон лучше убрать, чтобы утро проходило без суеты», – посоветовала медик.Важно также скорректировать рацион.
«Добавьте в него магний, который содержится в гречке, орехах и шпинате, омегу-3 – это рыба и льняное масло. Минимизируйте сахар и фастфуд. Эмоциональная поддержка не менее значима. Спрашивайте у школьника не только, как дела, но и о конкретных моментах дня. Принимайте чувства ребёнка», – подчеркнула Полина Жмылёва.Если через две недели режимных мер улучшений нет или наблюдаются стойкое нарушение сна, головная боль, тики, отказ от еды или замкнутость, необходима консультация невролога.