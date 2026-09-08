Достижения.рф

Невролог Центра Рошаля рассказала, как помочь ребёнку адаптироваться к школе

оригинал Фото: П. Жмылёва (пресс-служба Минздрава МО)

Начало учебного года – серьёзное испытание для нервной системы ребёнка. Заведующая неврологическим отделением Детского научно-клинического центра им. Л.М. Рошаля Полина Жмылёва рассказала, как поддержать школьника без применения лекарств.



Главным фактором адаптации врач назвала полноценный сон.

«Младшим школьникам необходимо спать не менее 9-10 часов, подросткам – 8-9 часов. При этом за час до отбоя нужно полностью исключить гаджеты, поскольку синий свет экрана подавляет выработку мелатонина. Важен и чёткий режим дня. Подъём, питание, занятия и отдых должны быть в одно и то же время. После школы обязателен получасовой перерыв без уроков и экранов», – отметила подмосковный врач, слова которой приводит Минздрав региона.
По словам Жмылёвой, физическая активность снижает уровень гормона стресса.
«Ежедневные прогулки на свежем воздухе минимальной продолжительностью один час и утренняя зарядка задают правильный ритм нервной системе. Экранное время в сумме не должно превышать одного-двух часов в день. А за 15 минут до выхода из дома телефон лучше убрать, чтобы утро проходило без суеты», – посоветовала медик.
Важно также скорректировать рацион.
«Добавьте в него магний, который содержится в гречке, орехах и шпинате, омегу-3 – это рыба и льняное масло. Минимизируйте сахар и фастфуд. Эмоциональная поддержка не менее значима. Спрашивайте у школьника не только, как дела, но и о конкретных моментах дня. Принимайте чувства ребёнка», – подчеркнула Полина Жмылёва.
Если через две недели режимных мер улучшений нет или наблюдаются стойкое нарушение сна, головная боль, тики, отказ от еды или замкнутость, необходима консультация невролога.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0