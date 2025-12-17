Незаконная свалка под Подольском обойдётся владельцам земли в 137 млн рублей
Компания «Федюково-Развилка», на землях которой у села Покров округа Подольск инспекторы эконадзора обнаружили нелегальную свалку, заплатит за нанесённый природе ущерб 137 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Тяжба относительно выплаты за ущерб продолжалась несколько лет. Компания оспаривала сумму, которую назвали эксперты.
«Суд первой инстанции решил дело в пользу министерства, требовавшего полной компенсации. Вторая инстанция отменила этот вердикт, усомнившись в верности расчётов. Однако в конечном итоге Арбитражный суд Московского округа согласился с первым решением», — рассказал глава Минэкологии региона Виталий Мосин.Он добавил, что после приговора Арбитражного суда компания подала просьбу направить дело на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ, но ей в этом отказали, так что теперь ущерб придётся возмещать.