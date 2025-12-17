В Раменском 20 декабря проведут экологическую акцию по сбору вторсырья

17 декабря 2025, 13:19

Акцию по сбору отходов для вторичного использования проведут эковолонтёры в Раменском в субботу, 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





На акции будут собирать макулатуру, картон, пластик, стекло, жесть и алюминий.





«В рамках акций для участников также организуют фримаркет — ярмарку по бесплатному обмену вещами. Единственное условие: вещи должны быть в хорошем состоянии», — говорится в сообщении.