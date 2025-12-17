Достижения.рф

В Раменском 20 декабря проведут экологическую акцию по сбору вторсырья

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Акцию по сбору отходов для вторичного использования проведут эковолонтёры в Раменском в субботу, 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.



На акции будут собирать макулатуру, картон, пластик, стекло, жесть и алюминий.

«В рамках акций для участников также организуют фримаркет — ярмарку по бесплатному обмену вещами. Единственное условие: вещи должны быть в хорошем состоянии», — говорится в сообщении.
Мероприятие будет проходить с 11:00 до 13:00 на площадке напротив дома №15, корпус 1 по улице Гурьева. Желающие также смогут помочь организаторам: поволонтёрить на акции и принять участие в погрузке собранного вторсырья.

Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёрского движения. Он включает выдачу грантов, страхование жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятий, а также консультационную, методическую и информационную поддержку. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.
